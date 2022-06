डिप्टी CM केशव मौर्य के सामने अखिलेश यादव ने सपा के 4 प्रत्याशियों को उतारकर सबको चौंकाया

उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव का सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इस बार विधान परिषद की 13 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने-सामने नजर आ रहे हैं।

यूपी में एमएलसी यानी विधान परिषद की 13 सीटें छह जुलाई को खाली हो रही हैं। इनमें छह सीटें सपा, भाजपा और बसपा तीन-तीन और कांग्रेस की एक सीट शामिल है। इन्हीं सीटों पर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने 4 उम्मदीवारों की घोषणा करते हुए नामांकन दाखिल कराया जिसमे प्रमुख नाम पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का है। वहीं भाजपा ने भी अपने 9 प्रत्याषियों की घोषणा कर दी है। जिसमें प्रमुख तौर पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य, मंत्री जेपीएस राठौर हैं। इनके अलावा भाजपा के प्रदेश में इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश को भी उच्च सदन में भेजने का मूड बनाया है। जबकि मुलायम सिंह यादव की बहु अपर्णा यादव को निराशा हाथ लगी है।

File Photo of Akhilesh Yadav on MLC nomination against BJP Candidate