राष्ट्रपति चुनाव: 2 बड़े नेताओं पर सबकी निगाहें, PM मोदी, अमित शाह भी दिखा रहें नरमी, नाम फ़ाइनल..

भारत के प्रथम नागरिक और तीनों सेना के प्रमुख यानी राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा आज हो चुकी है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में अभी की नज़रें अब अगला राष्ट्रपति कौन होगा इस पर टिकी हुई हैं। भाजपा के पास सबसे ज्यादा सांसद लोकसभा और राज्यसभा में हैं, जिससे साफ है कि राष्ट्रपति के तौर पर जो भी उम्मीदवार भाजपा की ओर से होगा उसे जीत मिलेगी। जिसमें अंतिम मुहर के तौर पर पीएम मोदी, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़ड़ा इसे फ़ाइनल करेंगे। पत्रिका आपको बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे दो नेताओं के बारें में जिन्हें राष्ट्रपति चुनावों में उम्मीदवार बनाने की संभावना सबसे अधिक है।

President Election 2022 को लेकर सभी पार्टियां एक जुट होकर अपने उम्मीदवार के लिए पैरवी कर रही हैं। हालांकि इसमें सबसे अधिक चर्चा में यूपी के दो ऐसे नेता हैं जिन्हें भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकती है। क्योंकि इसकी चर्चाएँ और पार्टी में इनकी पैरवी पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद से ही चल रही है।

File Photo of PM Modi Home Minister Amit Shah and BJP President on Symbolic Thinking on Presidential Election 2022