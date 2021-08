यूपी-दिल्ली में 100 से ज्यादा सक्रिय हैं नाइजीरियन, सोशल मीडिया से करते हैं ठगी, अवैध रूप से रह रहे हैं भारत में

More than 100 Nigerian living in UP Delhi involved in Cyber Fraud- उत्तर प्रदेश में बड़े नाइजीरियन ग्रुप का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी-दिल्ली में 100 से ज्यादा नाइजीरियन अवैध तरीके से सक्रिय हैं। कोई मेडिकल वीजा (Medical Visa) लेकर चो कोई टूरिस्ट वीजा (Tourist Visa) लेकर उत्तर प्रदेश में रह रहा है।