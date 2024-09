Mystery of Death:कब्र से बाहर निकलकर महिला की लाश खोलेगी बड़े राज

The mystery of death will be exposed:दफनाई गई एक गर्भवती महिला का शव जल्द ही कब्र से बाहर निकाला जाएगा। उसकी मौत करीब आठ दिन पहले ही हुई थी। मौत के बाद उसे कब्र में दफना दिया गया था। अब उसका शव उसकी मौत का राज खोलेगा।

लखनऊ•Sep 25, 2024 / 11:31 am• Naveen Bhatt

The mystery of death will be exposed:मर चुकी एक गर्भवती महिला का शव कब्र से बाहर निकाला जाएगा। दरअसल, बिजनौर जिले के किरतपुर निवासी मुमताज ने अपनी बेटी फराह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। फराह का निकाह वर्ष 2011 में सलीम निवासी बसंत विहार देहरादून से हुआ था। सलीम लंबे समय से सऊदी अरब में काम कर रहा है। फराह के परिवार का आरोप है कि ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। मुमताज का कहना है कि सलीम काफी समय से घर नहीं आया था और फराह की देखभाल के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती थी। फराह की सास शहनाज, शोएब और शाहरुख सहित अन्य परिजन उसे परेशान करते थे। बीते 18 सितंबर की रात फराह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी।

पोस्टमार्टम बगैर दफना दिया था शव परिजनों के मुताबिक फराह की मौत की खबर उन्हें दिल्ली में मौजूद रिश्तेदारों से मिली। जब फराह के मायके से परिवार दून पहुंचा तो सास ने बताया कि फराह ने जहर खा लिया था। पुलिस को सूचना देने की बात पर फूफा सुहेल ने मना कर दिया। आरोप है कि महिला के मायके वालों को गुमराह किया। बाद में एक महिला ने बताया कि उसके गले पर निशान थे। तब हत्या का शक गहराया। आरोप है कि फराह तब गर्भवती थी और मारपीट के कारण उसका बच्चा गर्भ में ही मर गया था। पोस्टमार्टम बगैर ही शव को दफन कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी मौत का राज फराह की मौत बीते 18 सितंबर को हो गई थी। आरोप है कि हत्या के बाद कानूनी कार्यवाही के बिना उसके शव को दफना दिया गया था। अब हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। लिहाजा देहरादून पुलिस शव को कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम कराएगी। शव कब्र से निकलवाने के लिए डीएम को पत्र भेजकर अनुमति मांगी गई है। प्रशासन ने इस कार्रवाई के लिए तहसीलदार सदर को नामित किया है। वीडियोग्राफी कराते हुए शव कब्र से बाहर निकाला जाएगा। ये भी पढ़ें:- rain forecast:कई जिलों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, मानसून दिखाएगा तेवर फराह की मौत बीते 18 सितंबर को हो गई थी। आरोप है कि हत्या के बाद कानूनी कार्यवाही के बिना उसके शव को दफना दिया गया था। अब हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। लिहाजा देहरादून पुलिस शव को कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम कराएगी। शव कब्र से निकलवाने के लिए डीएम को पत्र भेजकर अनुमति मांगी गई है। प्रशासन ने इस कार्रवाई के लिए तहसीलदार सदर को नामित किया है। वीडियोग्राफी कराते हुए शव कब्र से बाहर निकाला जाएगा।