अब डायल 104 पर मिलेगी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित जानकारी, किश्तों के लिए भी करें फोन

Prime Minister's Mother Vandana Yojana: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी अब 104 नंबर कॉल करके ले सकते हैं।

पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत तीन किश्तों में 5000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों की जानकारी बढाने और समस्याओं के समाधान के लिए नया हेल्पलाइन नंबर-104 जारी किया गया है। सीएमओ ने बताया कि राज्य स्तर पर संचालित पीएमएमवीवाई के हेल्पलाइन नम्बर में बदलाव किया गया है। पहले योजना का हेल्प लाइन नम्बर 7998799804 था।

Now information related to the Prime Minister's Mother Vandana Yojana will be available on dial 104