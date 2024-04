चुनाव प्रचार के दौरान गेहूं काटते दिखे ओपी राजभर, बोले- ये सब कर के छोड़ दिया है

Submitted by:

OP Rajbhar News: सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर चुनाव प्रचार के दौरान गेहूं काटते दिखे। ओम प्रकाश राजभर अचानक अपना काफिला रोककर एक खेत में पहुंच गए। इसके बाद राजभर हंसिया लेकर गेहूं काटने लगे।

OP Rajbhar seen cutting wheat during election campaign