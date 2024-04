ताजमहल में रील्स बनाने को लेकर सुरक्षाकर्मी और महिला पर्यटक के बीच हाथापाई, जवान पर चलाई लात

Agra News: ताजमहल में रील बनाने के लिए सुरक्षाकर्मी और युवतियों के बीच हाथापाई हो गई। इसी क्रम में महिला ने जवान को धक्का दे दिया। जवाब में जवान ने भी युवती को धक्का दिया।

Clash between security and female tourist on making reels in Taj Mahal