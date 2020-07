UP Weather : मौसम विभाग का अलर्ट- यूपी के इन जिलों में आज होगी बारिश

लखनऊ. राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश (Rain Alert) हो सकती है। मौसम विभाग (Meteorological Centre Lucknow) ने सीतापुर, फतेहपुर और कानपुर नगर सहित कई हिस्सों में कुछ घंटों में गरज-चमक (lightning) के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी पानी की चेतावनी (UP Weather Forecast) है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोग उमस और गर्मी से परेशान रहे। पूरे दिन आसमान में काले-काले बादल छाये रहे। कहीं-कहीं हल्की बूंदा-बांदी भी हुई।

राजधानी लखनऊ में सुबह से बादलों और सूर्यदेव के बीच लुकाछिपी का खेल जारी रहा। आसमान में कभी बादल दिखे तो कभी खिली धूप नजर आई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। शनिवार को राजधानी लखनऊ में सुबह 6 बजे न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और 12 बजे तक अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

Rain/thundershowers and lightning are very likely to occur today during next three hours (valid up to 9:55 am) at few places over Sitapur, Fatehpur, Kanpur Nagar districts and adjoining areas: Meteorological Centre, Lucknow