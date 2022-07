UP news: PUBG खेलने के लिए छह साल के मासूम का मुंह फेवीक्विक से चिपकाया, वाशरूम में की हत्या

UP News: उत्तर प्रदेश की सक्षिप्त खबरेंः-

जनपद के लार थाना क्षेत्र के हरखौली गांव निवासी गोरख यादव के अपहृत बेटे संस्कार यादव (6) वर्ष का शव पुलिस ने गुरुवार सुबह शिक्षक के मकान स्थित शौचालय से बरामद किया। गांव के ही कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षक के पौत्र ने पुलिस को घटना के कारणों के बारे में बताया तो आला अफसर भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। पुलिस हिरासत में आरोपी ने बताया कि पबजी के खेलने को लेकर दादा और दादी हमेशा डांटते थे। इससे परेशान होकर दोनों को फंसाने के लिए संस्कार को मार डाला, ताकि जेल के सलाखों के पीछे भेजवा सकूं। हत्या करने के पहले गांव की दुकान से फेवीक्विक खरीदकर लाया। इसके बाद संस्कार के मुंह में चिपका दिया, ताकि शोर न मचा पाए।

Six year old Child was glued to the feviquick Murdered in the washroom for playing PUBG