UP Covid-19 Update: उत्तर प्रदेश में कोरोना से मौत पर हंडकंप, 24 घंटे में 345 केस

Corona Update in UP: उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति अभी भी बेहतर नहीं हुई। हालांकि पिछले दो सप्ताह की तुलना में केस कम हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में कोरोना कम नही हो रहा है। इसी बीच मेरठ जिले में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत से हड़कंप मच गया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 345 नए लोगों में कोरोना वायरस का लक्षण पाया गया है। सबसे ज्यादा केस राजधानी लखनऊ में मिले हैं। वहीं, इस दौरान 500 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इस वजह से प्रदेश में ऐक्टिव मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। प्रदेश में अब कुल ऐक्टिव मरीजों की संख्या 2401 पहुंच गई है।

Coronavirus Increased in Uttar Pradesh 345 New cases within 24 Hours