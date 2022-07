दसवीं में इंप्रूवमेंट और बारहवीं में कंपार्टमेंट के लिए 10 से 25 जुलाई तक यहां करें आवेदन, जानिए क्या होगी फीस

UP Board Improvement Exam 2022: यूपी बोर्ड छात्रों के लिए इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा फॉर्म आ गया है। ऑनलाइन माध्यम से छात्र आवेदन कर सकते हैं।

यूपी बोर्ड में जिन छात्रों के नंबर कम आए हैं, संतुष्ट नहीं है या फिर किसी एक विषय में फेल हो गए हैं तो इंप्रूवमेंट परीक्षा देकर बेहतर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यूपी बोर्ड के हाईस्कूल के छात्र इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रधानाचार्य के माध्यम से दस जुलाई से 25 जुलाई तक करना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि हाईस्कूल में इंप्रूवमेंट के अन्तर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में और कंपार्टमेंट के अन्तर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए दो विषयों में से केवल किसी एक विषय में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। शुल्क 256.50 रुपये होगा।

High school improvement and Inter compartment apply here from July 10 to 25