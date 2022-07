दसवीं और बारहवीं की 6 महीने में होंगी बोर्ड परीक्षाएं, शैक्षणिक कैलेंडर में हुए ये बड़े बदलाव

UP Board Update: उत्तर प्रदेश बोर्ड ने शैक्षणिक कलेंडर जारी कर दिया है। इस बार दसवीं और बारहवीं समेत सभी कक्षाओं की परीक्षाओं में बदलाव किया गया है।

यूपी बोर्ड ने नया शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर में कई बड़े बदलाव किए गए है। पहली बार छात्रों को शैक्षिक सत्र में पांच मासिक परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। परीक्षाओं में ओएमआर सीट का प्रयोग प्रमुखता से किया जाएगा। वर्णनात्मक प्रश्नों के जवाब कापियों में लिखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि दसवीं तथा बारहवी की छमाही परीक्षा भी होगी और दोनों परीक्षाओं के नम्बर जोड़े जाएंगे।

