धधकती लपटें, मासूमों की चीखें और बाहर बिलखते परिजन, लखनऊ कोचिंग अग्निकांड की पूरी कहानी

इस खौफनाक मंजर को झेल चुकीं छात्रा लवप्रीत इस समय KGMU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। पैर की टूटी हड्डी और आंखों में खौफ लिए लवप्रीत ने बताया कि चारों तरफ इतना धुआं था कि दम घुटने लगा। कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने खिड़की से बाहर लटक रहे एक तार को पकड़ा और नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन हाथ छूट गया और मैं सीधे नीचे गिर पड़ी। मैं किस्मत वाली थी कि मेरी जान बच गई, लेकिन मेरे कई साथी इतने खुशनसीब नहीं थे।