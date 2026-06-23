लखनऊ अग्निकांड के चलते डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने रद्द किया अयोध्या दौरा, ध्वजारोहण कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल

लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। मामले की जांच के लिए स्पेशल इंवेस्टिगेटिव टीम (SIT) का गठन किया गया है। टीम ने बिल्डिंग से जुड़े दस्तावेज और नक्शे खंगालने शुरू कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार जल्दी ही टीम घटनास्थल पर जाकर भी निरीक्षण करेगी और आग लगने के पीछ के कारणों का पता लगाएगी। जांच के दौरान सबसे बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी, वह नियमों के मुताबिक बनी थी या नहीं। सूत्रों के अनुसार, अगर जांच में भवन अवैध पाया जाता है या निर्माण और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो प्रशासन क़ड़ी कार्रवाई कर सकता है। वहीं कानूनी प्रक्रिया के बाद बुलडोजर एक्शन भी लिया जा सकता है।