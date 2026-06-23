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Lucknow Fire Tragedy: आग में 15 मासूम बच्चों की मौत, एक बिल्ली बची तो इंसानियत भी मुस्कुरा उठी

Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ में भीषण अग्निकांड ने 15 मासूम बिल्ली के बच्चों की जान ले ली, लेकिन रेस्क्यू टीम ने एक घायल बिल्ली को बचाकर इंसानियत और संवेदनाओं की अनोखी मिसाल पेश की।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 23, 2026

15 बच्चों के साथ जली बिल्लियाँ, रेस्क्यू टीम ने बचाई एक मासूम जान (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

15 बच्चों के साथ जली बिल्लियाँ, रेस्क्यू टीम ने बचाई एक मासूम जान (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Lucknow Fire Tragedy: 15 Kittens Die, Rescue Team Saves One Cat from Deadly Blaze: आग की लपटें जब किसी घर को अपनी चपेट में लेती हैं तो वह केवल दीवारों और सामान को ही नहीं जलातीं, बल्कि कई सपनों और मासूम जिंदगियों को भी अपने साथ राख कर देती हैं। राजधानी लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने एक बार फिर इंसानियत और संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में जहां एक तरफ 15 छोटे-छोटे बिल्ली के बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर एक बेबस और डरी हुई बिल्ली को रेस्क्यू टीम ने मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी दे दी।

धुएं और आग के बीच फंसी मासूम जिंदगियां

बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। धुएं का गुबार आसमान तक दिखाई देने लगा और आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई।

जब आग बुझाने का काम चल रहा था, तभी लोगों को अंदर से जानवरों के चीखने और तड़पने की आवाजें सुनाई दीं। आग की लपटों के बीच कई बिल्लियां और उनके बच्चे फंस गए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आग इन मासूम जिंदगियों पर इतना बड़ा कहर बनकर टूटेगी।

15 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत

रेस्क्यू अभियान के दौरान जब टीम अंदर पहुंची तो वहां का मंजर बेहद दर्दनाक था। आग और धुएं की वजह से 15 छोटे-छोटे बिल्ली के बच्चे दम तोड़ चुके थे। उनकी जली हुई हालत देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह हादसा इतनी मासूम जिंदगियों को निगल जाएगा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्लियां लंबे समय से उसी स्थान पर रहती थीं और आसपास के लोग उनकी देखभाल भी करते थे। आग लगने के कारण वे बाहर निकलने का मौका तक नहीं पा सकीं।

इंसानियत की मिसाल बनी रेस्क्यू टीम

इसी दर्दनाक दृश्य के बीच एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। रेस्क्यू टीम को आग के मलबे और धुएं के बीच एक बिल्ली जिंदा मिली। वह बुरी तरह डरी हुई थी और सांस लेने में भी उसे परेशानी हो रही थी।

रेस्क्यू कर्मियों ने बिना समय गंवाए उसे बाहर निकाला। उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, पानी पिलाया गया और प्राथमिक उपचार दिया गया। काफी देर तक उसकी हालत पर नजर रखी गई। धीरे-धीरे बिल्ली ने सामान्य रूप से सांस लेना शुरू किया और उसमें हरकत दिखाई देने लगी।

सोशल मीडिया पर लोगों ने की सराहना

इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने रेस्क्यू टीम की जमकर तारीफ की। कई लोगों ने कहा कि इंसानियत केवल इंसानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर जीव के प्रति दया और संवेदना ही सच्ची मानवता है।

लोगों ने यह भी कहा कि जिन 15 मासूम बच्चों को बचाया नहीं जा सका, उनका दर्द हमेशा याद रहेगा, लेकिन एक बेबस जान को बचाने का प्रयास यह साबित करता है कि दुनिया में आज भी संवेदनशील लोग मौजूद हैं।

आग ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन उम्मीद जिंदा है

इस अग्निकांड ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एक ओर जहां आग ने बेजुबान जीवों की जिंदगी छीन ली, वहीं दूसरी ओर इस हादसे ने इंसानियत का एक खूबसूरत चेहरा भी दिखाया। आग की लपटों ने 15 मासूम बच्चों को हमसे छीन लिया, लेकिन एक छोटी-सी जान को बचाकर रेस्क्यू टीम ने यह संदेश दिया कि हर जिंदगी की कीमत होती है, चाहे वह इंसान की हो या किसी बेजुबान जीव की।

लखनऊ का यह दर्दनाक हादसा लंबे समय तक लोगों के दिलों में बना रहेगा। राख और मलबे के बीच एक बची हुई जिंदगी ने यह एहसास कराया कि संवेदनाएं अभी जिंदा हैं और इंसानियत आज भी सबसे बड़ी ताकत है। आग ने बहुत कुछ छीन लिया, मगर एक बेबस जान को मौत के मुंह से निकालकर रेस्क्यू टीम ने उम्मीद की लौ को बुझने नहीं दिया।

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Published on:

23 Jun 2026 08:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Fire Tragedy: आग में 15 मासूम बच्चों की मौत, एक बिल्ली बची तो इंसानियत भी मुस्कुरा उठी

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