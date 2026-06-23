Lucknow Fire Tragedy: आग में 15 मासूम बच्चों की मौत, एक बिल्ली बची तो इंसानियत भी मुस्कुरा उठी

Lucknow Fire Tragedy: 15 Kittens Die, Rescue Team Saves One Cat from Deadly Blaze: आग की लपटें जब किसी घर को अपनी चपेट में लेती हैं तो वह केवल दीवारों और सामान को ही नहीं जलातीं, बल्कि कई सपनों और मासूम जिंदगियों को भी अपने साथ राख कर देती हैं। राजधानी लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने एक बार फिर इंसानियत और संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में जहां एक तरफ 15 छोटे-छोटे बिल्ली के बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर एक बेबस और डरी हुई बिल्ली को रेस्क्यू टीम ने मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी दे दी।

