'चलता-फिरता बैंक' से खूब हो रहा ट्रांजक्शन, खाता खोलने से लेकर कहीं से भी कर सकते हैं Bank के ये बड़े काम

Chalta Phirta Moving Bank: एसबाईआई और पोस्ट ऑफिस ने चलता फिरता बैंक शुरू किया है। इसके तहत ने केवल धनराशि निकाल-जमा कर सकते हैं। बल्कि बैंक से जुड़े ये काम भी कर सकते हैं।

व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा, समय की बचत के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने चलता फिरता बैंक शुरू किया है। इसमें मोबाइल एटीएम और कैश डिपाजिट मशीन पांच बाजारों में घूम रही है। यह व्यवस्था कानपुर में शुरू हुई। हालांकि धीरे धीरे इसे सभी शहरों में लागू किया जा रहा है। पहले दिन 70 लोगों ने इस मोबाइल बैंक का इस्तेमाल किया।

'Chalta Phirta Bank' Transactions and Account Open Going on From Anywhere