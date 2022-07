फिल्म काली पर हनुमान गढ़ी के भड़के महंत कहां सिर होगा तन से जुदा और संभाल नहीं...

Kaali Controversy: काली फिल्म को लेकर विवाद बढ़ रहा। मामले में अयोध्या के महंत ने धमकी भी देदी। कहा फिल्म रिलीज हो गई तो संभाल नहीं पाएंगे।

डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर अब विवाद बढ़ने लगा है। फिल्म में काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाने के बाद अभिनेत्री के उल्टे सीधे बयानों को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। इसको लेकर राम नगरी के संत धर्माचार्यों ने भी कड़ी निंदा की है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने फिल्म के निर्माता को धमकी तक दे डाली है। कहा कि क्या चाहते हो तुम्हारा भी सर तन से जुदा हो जाए, क्या यही इच्छा है तुम्हारी। कुछ इस तरह से अपने गुस्से को जाहिर किया।

फिल्म और बयानबाजी को लेकर संत राजू दास ने कहा कि अभी तो आपने जो किया है उस पर आपको माफी मिल सकती है लेकिन अगर यह फिल्म रिलीज हो गई तो वह स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। राजू दास ने कहा है कि फिल्म निर्माता लीना द्वारा बनाई गई फिल्म काली में हिंदू धर्म व संस्कृति का मजाक उड़ाया गया है जोकि अत्यंत निंदनीय हैं। देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा।

