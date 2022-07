कानपुर में दिखा 'थ्री इडियट्स' का सीन, मेडिकल छात्रों ने ऐसा फूंका कि बच्चे में आई सांसें और रोया

Intresting News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक अजीब मामला देखने को मिला। थ्री इडियट्स की तरह डॉक्टर रैंचो बनकर बच्चे की सांसें वापस लाए।

आपमें से बहुत से लोगों ने बॉलीवुड फिल्म थ्री इडियट्स तो देखी ही होगी। फिल्म में बच्चे के न रोने वाला सीन एक बार हकीकत में कानपुर में देखने को मिला। कानपुर में हैलट के न्यूरो सर्जरी विभाग में समय से पहले जन्में बच्चे का अजीब केस सामने आया। इस केस में बच्चा सांस नहीं ले रहा था, धड़कनें भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर एमसीएच के छात्रों ने ऑल इज वेल के जैसे ऐसी फूंक दी कि बच्चे की सांसें वापस आ गई। कुछ देर में वह रो पड़ा और सांस क्रिया व दिल की धड़कन सामान्य हो गई।

Scene of '3 Idiots' was seen in Kanpur students blew such child suddenly breathed