पशु पालक नहीं छोड़ सकेंगे आवारा पशु तय हुई इतनी बड़ी सजा

UP News: उत्तर प्रदेश में आवारा पशु सबके लिए बड़ी समस्या हैं। शहरों मौत बनकर को ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों के लिए आफत बन रहे। लेकिन अब बड़ा फैसला लिया गया।

Published: July 06, 2022 11:06:54 am

अब उत्तर प्रदेश में कोई भी पशुपालक अपना जानवर खुला नहीं छोड़ सकेगा। यदि कोई जानवर खुला छोड़ता है तो उसे सीधे सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। यूपी सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि दिसंबर 2022 के बाद पशुपालक अपने जानवरों को छुट्टा नहीं छोड़ पाएंगे। अगर छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा बल्कि जुर्माना वसूलने के साथ जेल भी भेजा जाएगा। पशुओं के भोजन के लिए पूरे वर्ष के भूसे का इंतजाम किया गया है। इसके लिए प्रदेश में 3574 भूसा बैंक बना है, जिसमें 3.26 लाख टन भूसा जमा है। प्रदेश में अब तक 6222 गौआश्रय बने हैं, जिसमें 6.06 लाख गौवंश सुरक्षित हैं। उन्होंने गौशाला पट्टा जमीन को लेकर डीएम को जांच करने का निर्देश दिया।

Animal owners not leave animals punishment decided in UP