महंगाई का झटका: दूध, दही, लस्सी समेत आटा-अनाज हो गया इतना महंगा, अब जीएसटी के दायरे में

अब देशभर को महंगाई का बड़ा झटका मिलने वाला है। दूध, दही पनीर समेत आटा अनाज भी महंगा हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने कुछ खाद्य पदार्थों, अनाज आदि पर कर छूट वापस ले ली है और अब इन पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। इस फैसले के बाद पैकेट बंद दही, लस्सी और छाछ जैसे दूध उत्पादों के दाम बढ़ने तय हैं। इसके अलावा गेहूं और अन्य अनाज के आटा और गुड़ पर पांच फीसदी जीएसटी लगने से आने वाले समय में पैकेट बंद दूध भी महंगा हो सकता है जो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर थे।

Under the GST price of Milk curd lassi and Flour price Increased in India