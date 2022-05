गर्मियों से इंसान ही नहीं मछलियों में भी बढ़ा गया तनाव, रिपोर्ट जानकर हो जाएंगे हैरान

Summer Weather Effect: गर्मियों से इंसानों के साथ साथ मछलियां भी बेहद परेशान हैं। 600 तालाबों में किए गए अध्ययन की जारी की गई रिपोर्ट को पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। गर्मी से मछलियां तनाव में है।

Updated: May 14, 2022 11:18:28 am

देश के तमाम प्रदेशों में इन दिनों गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग बीमार भी हो रहे हैं। ऐसी भीषण गर्मी से इंसान और पशु-पक्षी ही नहीं, पानी में रहने वाली मछलियां भी परेशान हैं। मत्स्य विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी से मछलियां तनाव में हैं और परेशान होकर गहराई में जमा हो रही हैं। भीड़ बढ़ने से उनमें तनाव बढ़ रहा है। अगर गर्मी ऐसी ही रही तो मई-जून मछलियों के लिए खतरनाक होंगे। वह न सिर्फ बीमार होंगी, बल्कि बड़ी संख्या में उनकी मौत भी हो सकती है। ये अध्ययन कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। 600 से अधिक तालाबों में अध्यक्यन के बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है।

Summer Season increased Depression not only Human but also Fish