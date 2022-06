यूपी में शुरू ड्रोन से सफाई कार्यों का सर्वे, लखनऊ में बारिश से पहले होगी पूरी सफाई

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर विकास में साफ सफाई अभियान पर फोकस करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के माध्यम से सफाई कार्यों एवं विकास कार्यों को जल्द से जल्द करने का आदेश दिया। वहीं लखनऊ नगर निगम आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने इसका भौतिक निरीक्षण भी किया। इस दौरान निर्देश दिये गये कि सभी नालो की सफाई के कार्य का बरसात से पहले पूर्ण करा लिया जाय। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो, वहाँ पर विशेष ध्यान देते हुए समुचित रूप से सफाई करा ली जाय। शहर के समस्त नालों के सफाई कार्य का ड्रोन सर्वे कराकर पाँच दिनों के अंदर रिकॉर्ड प्रस्तुत किए जाए।

उत्तर प्रदेश में मानसून के दृष्टिगत वर्षा ऋतु में जलभराव की स्थिति से बचने के लिए सभी नाले/नालियों की समुचित साफ सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार काफी चिंतित है। जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा शहर के नालो की सफाई कार्य का निरीक्षण ड्रोन कैमरे से कराये जाने के दिशा-निर्देश दिये गये है। नगर निगम आयुक्त लखनऊ अजय कुमार द्विवेदी ने शहर के नालो की सफाई तथा ड्रोन सर्वे कार्य के अवलोकन हेतु भ्रमण किया गया। विक्रमादित्य वार्ड के अंतर्गत विक्रमादित्य मार्ग एन.ई.आर. कालोनी होते हुए महात्मा गांधी मार्ग से रेलवे क्रासिंग तक एवं विक्रमादित्य मार्ग से कालिदास मार्ग होते हुए कैबिनेटगंज तक एवं बैरल नंबर 27 तक लगभग 2310 मीटर नाले का ड्रोन द्वारा किए जा रहे सर्वे का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त नगर निगम लखनऊ द्वारा शहर के निम्नलिखित 08 बड़े नाले-नालियों की करायी जा रही साफ-सफाई का पर्यवेक्षण

ड्रोन कैमरे द्वारा निरीक्षण व सर्वे किया गया।

Cleaning Survey in UP by Drone