द कश्मीर फाइल्स यूपी में टैक्स फ्री जयंत चौधरी नाराज बोले, फिल्म नही पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटाओ

Kashmir Files Tax Free in UP द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री कर दी गई है। यूपी सरकार के इस फैसले के विरोध में स्वर मुख हो गए हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी ने कहाकि, फिल्म की बजाय सरकार को पेट्रोल-डीजल पर शुल्क घटाना चाहिए।

लखनऊ Published: March 15, 2022 11:14:31 am

द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री कर दी गई है। यूपी सरकार के इस फैसले के विरोध में स्वर मुख हो गए हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी ने कहाकि, फिल्म की बजाय सरकार को पेट्रोल-डीजल पर शुल्क घटाना चाहिए। जयंत चौधरी ने मंगलवार को ट्विट किया जिसमें लिखा कि, डीज़ल पेट्रोल पर शुल्क घटाओ। किसान के ट्रैक्टर और उपकरण पर टैक्स घटाओ। Cinema Film को टैक्स फ़्री घोषित करने का क्या अर्थ है?

पांच राज्यों में 'द कश्मीर फाइल्स' टैक्स फ्री गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 'द कश्मीर फाइल्स' को टैक्स फ्री कर दिया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स' ने इस शुक्रवार को रिलीज हुई। और बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरूआत की है।

पांच राज्यों में 'द कश्मीर फाइल्स' टैक्स फ्री गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 'द कश्मीर फाइल्स' को टैक्स फ्री कर दिया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स' ने इस शुक्रवार को रिलीज हुई। और बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरूआत की है।

'द कश्मीर फाइल्स' को मिल रही है देशभर में प्रशंसा 'द कश्मीर फाइल्स' अनुपम खेर द्वारा अभिनीत, फिल्म 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अत्याचारों के बारे में है, जब उन्हें मार दिया गया, सताया गया और रात भर में घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। कश्मीरी पंडितों के सहन की गई क्रूरता को रेखांकित करने वाली फिल्म को केंद्र और राज्यों से सराहना मिली है।

'रूह कंपा देने वाली फ़िल्म है 'द कश्मीर फाइल्स' : केशव मौर्य उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने सोमवार रात को फिल्म देखी और कहाकि, यह उस स्थिति का ईमानदार वर्णन है जिसने 1990 में कश्मीरी पंडितों को भागने के लिए मजबूर किया था। फिल्म देखने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। जिसमें लिखा कि, 'रूह कंपा देने वाली फ़िल्म है 'द कश्मीर फाइल्स'। यह फ़िल्म बयां करती है कि कश्मीरी पंडितों का दर्द भारत मां का दर्द जो कश्मीरी पंडितों के वापस कश्मीर में सकुशल बसने पर ही शांत होगा। सबसे अपील है कि इस फ़िल्म को अवश्य देखें! फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री व उनकी टीम को बधाई!'

