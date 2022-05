UP Board Result 2022: बड़ा बदलाव, नए पैटर्न व नए समय से जारी होगा रिजल्ट

UP Board Result 2022 date and time: यूपी बोर्ड परीक्षी 2022 UP Board Result 2022 में बैठने वाले परीक्षार्थियों को कक्षा 10वीं व 12वीं के परिणामों का बेसब्री से इंतजार है। अभी तक माध्यमिक शिक्षा परिषद (Madyamik Siksha Parisad) की ओर परिणाम को लेकर कोई घोषणी नहीं की गई हैं।

लखनऊ Updated: May 23, 2022 11:42:43 am

UP Board Result 2022 date and time: यूपी बोर्ड परीक्षा परिणामों(UP Board Result 2022) का परीक्षार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहें हैं। इस बार दसवीं और बारहवीं में मिलाकर कुल 45,75,750 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है जिसमें से दसवीं की परीक्षा 25,25,007 व इंटर की परीक्षा 22,50,742 परीक्षार्थियों ने दी है। जिन्हें परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। अभी तक माध्यमिक शिक्षा परिषद(UPMSP) की ओर से परिणाम की तारीखों(Result Date and Time) की घोषणा नहीं की गई। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि जून के पहले सप्ताह में परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। परीक्षा के परिणाम देखने के लिए विद्यार्थी शिक्षा परिषद की ऑफिशल वेबसाइट upresults.nuc.in, upmsp.edu.in, upmspresult.up.nic.in पर जाकर अपने परीक्षा परिणाम देख सकते हैं।

