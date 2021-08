यूपी में एक दिन में आए 20 नए कोरोना मामले, साप्ताहिक बंदी खत्म करने की कवायद तेज

उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in UP) का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। मंगलवार को केवल 20 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in UP) का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। मंगलवार को केवल 20 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब केवल 545 एक्टिव केस (Corona Active Cases in UP) है। कोरोने के काम होते मामलों को देख यूपी सरकार को भरोसा जागा है और प्रदेश में सप्ताहिक बंदी (Weekend Lockdown) को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही सरकार राज्य में एक दिन का कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लागू कर सकती है।

50 जिलों में कोई नया केस नहीं-

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 43 लोग तथा अब तक कुल 16,85,492 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 545 एक्टिव मामले हैं। वर्तमान में प्रदेश में रिकवरी रेट 98.6 प्रतिशत व दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.01% है। उन्होंने कहा कि विगत 24 घंटों में 50 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि 10 जनपद पूरी तरह कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।

अमित मोहन प्रसाद ने आगे बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित करते हुए टीकाकरण का कार्य कराया जाएगा। स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर, कर्मचारियों तथा स्कूल बसों के स्टाफ का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण होगा। टीके की पहली खुराक ले चुके नागरिकों को दूसरी खुराक के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरी डोज पर विशेष ध्यान रखते हुए प्रत्येक शनिवार को कोरोना वैक्सीन की सिर्फ दूसरी खुराक दी जाएगी। प्रदेश में बीते एक दिन में कुल 2,06,178 सैंपल की जांच की गई है। अब तक कुल 6,78,97,856 सैंपल की जांच संपन्न हुई है, जो देश में सर्वाधिक है।