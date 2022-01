चुनाव के लिए समर्थन में एक करोड़ महिलाओं को पत्र भेजेंगी प्रियंका गांधी, पूछेंगी अब नहीं तो कब?

महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकट देने का वादा करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपनी पार्टी के वादे को याद दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की एक करोड़ महिलाओं को पत्र भेजेंगी। प्रियंका गांधी महिला मतदाताओं को पोस्टकार्ड के जरिये संदेश भेजेंगी। गुलाबी रंग के इस पत्र को 'शक्ति संवाद' नाम दिया गया है।

महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकट देने का वादा करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपनी पार्टी के वादे को याद दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की एक करोड़ महिलाओं को पत्र भेजेंगी। प्रियंका गांधी महिला मतदाताओं को पोस्टकार्ड के जरिये संदेश भेजेंगी। गुलाबी रंग के इस पत्र को 'शक्ति संवाद' नाम दिया गया है। इस पत्र के जरिये महिलाओं से प्रियंका गांधी चुनाव में समर्थन मांगेंगी, ताकि राज्य की सत्ता पर पार्टी आ सके। प्रियंका, महिलाओं को उनसे किए वादों की याद दिलाएंगी और बताएंगी की पार्टी ने अपने वादों के मुताबिक 40 फीसदी टिकट महिलाओं को दिए हैं। इस पत्र में मोबाइल फोन नंबर दिया गया है, जिसे डायल करते ही 'हेलो प्रियंका' आवाज सुनाई देगी। उन्हें यह भी बताया जाएगा कि महिलाओं से किए गए वादे का लाभ पाने के लिए उन्हें कौन सा नंबर डालकर पंजीकरण करना है। लिहाजा महिलाओं को इस नंबर पर ये जानकारी देनी होगी कि राज्य में सरकार बनने के बाद वह किस योजना का लाभ लेना चाहती हैं।

