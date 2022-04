कचहरी जाने का झंझट खत्म, अब राशन की दुकानों और जन सुविधा केंद्रों पर मिलेंगे 100 रुपए तक के स्टांप

Stamps Available at Ration Shops- उत्तर प्रदेश सरकार स्टाम्प पेपर वितरण को लेकर नई योजना लागू करने जा रही है। अब 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के स्टाम्प पेपर के लिए गांव से शहर तक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

Stamps Available at Ration Shops: उत्तर प्रदेश सरकार स्टाम्प पेपर वितरण को लेकर नई योजना लागू करने जा रही है। अब 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के स्टाम्प पेपर के लिए गांव से शहर तक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह स्टाम्प आसानी से किसी भी राशन की दुकान या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से बेचा जा सकता है। इसी के साथ राशन की दुकानों पर कई अन्य बदलाव भी किए जाएंगे जिससे कि आम लोगों को कई सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। योगी सरकार में अंचल संपत्तियों को रक्त संबंधियों के बीच ट्रांसफर करना भी आसान होगा। सरकार प्रथम पीढ़ी के रक्त संबंधों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क को भी घटाकर नाममात्र करने की तैयारी में है।

UP Government Decision Stamps Upto Rs 100 be Available at Ration Shops