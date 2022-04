बीजेपी के नाम दर्ज हो सकता है एक और बड़ी रिकॉर्ड, जानें क्या हैं विधान परिषद के मायने

UP MLC Election- बहुमत के साथ दोबारा सत्ता वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी 12 अप्रैल को एक और अनोखा रिकॉर्ड पार्टी अपने नाम करने जा रही है। ऐसा पहली बार होगा जब भाजपा का बहुमत विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद में भी होगा।

UP MLC Election BJP Might Make Record of Highest Number of Seats