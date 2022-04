Gau Abhyaran Yojana: 200 विधानसभाओं में बनेंगे गो अभ्यारण्य, दूध, गोबर और गोमूत्र की होगी बिक्री, हजारों को मिलेगा रोजगार

Gau Abhyaran Yojana- योगी सरकार सत्ता वापसी करने के बाद 'गो अभयारण्य योजना' की शुरुआत कर रही है। इस योजना के जरिये शुरुआत में 200 विधानसभा क्षेत्रों में गौशालाएं बनाने की योजना है। प्रत्येक गौशाला की क्षमता पांच हजार या इससे अधिक गोवंश की है।

किसानों के लिए बीते पांच साल में छुट्टा पशुओं द्वारा बड़ी समस्या खड़ी रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भी छुट्टा पशुओं का मुद्दा छाया रहा। इसी समस्या को देखते हुए योगी सरकार सत्ता वापसी करने के बाद 'गो अभयारण्य योजना' (Gau Abhyaran Yojana) की शुरुआत कर रही है। इस योजना के जरिये शुरुआत में 200 विधानसभा क्षेत्रों में गौशालाएं बनाने की योजना है। प्रत्येक गौशाला की क्षमता पांच हजार या इससे अधिक गोवंश की है। योगी सरकार के खजाने से बड़ी गौशालाओं का निर्माण होगा। ये बड़ी गौशालाएं सरकारी खाली जमीन, बंजर जमीन और चारागाह पर विकसित की जाएंगी। अगर ऐसी भूमि पर अवैध कब्जा है, तो उन्हें हटाया जाएगा। इस योजना के जरिये छुट्टा पशुओं के संरक्षण से संबंधित नई योजना से आमजन को जोड़ने का प्रयास रहेगा। हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी बढ़ गई है।

Yogi Government in Prepration to Launch New Scheme Gau Abhyaran Yojana