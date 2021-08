UP Weather News Updates Forecast Today: यूपी में अगले 48 घंटे होगी जोरदार बारिश, इन जिलों में अलर्ट जारी

लखनऊ. Uttar Pradesh Weather News Update. उत्तर प्रदेश में मौसम (Uttar Pradesh Weather) लगातार सुहावना बना हुआ है। वहीं कहीं रुक-रुक कर तो कहीं लगातार बारिश (Heavy Rain in UP) का सिलसिला जारी है। लखनऊ में बीते एक हफ्ते से सूरज एक बार भी खुलकर सामने नहीं आया है। काले बादलों के पीछे उसकी लुका छुप्पी जारी है। बारिश (UP Rain) के कारण गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विभाग (Weather Depatment) का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। इस मॉनसून सीजन की बात करें, तो प्रदेश में एक जून से 24 अगस्त के बीच 542.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी यूपी में सबसे ज्यादा 625.6 मिमी की सामान्य बारिश हुई है।

ये भी पढ़ें- 27 अगस्त तक होगी झमाझम बारिश, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, अलर्ट जारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार तक भारी बारिश होगी। साथ ही तेज हवाएं चलेंगी। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि गुरुवार शाम तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, संभल समेत कई क्षेत्रों में गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है।

इन जिलों में अलर्ट-

लखनऊ, बाराबंकी, बलिया, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, बरेली, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, उन्नाव, बलिया, देवरिया, बहराइच,गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकरनगर, अयोध्या, संत कबीर नगर, मऊ, गोरखपुर व महाराजगंज जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।