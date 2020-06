FDI के मामले में भारत निवेशकों का फेवरेट, 51 अरब डॉलर निवेश ने दिलाया टॉप 10 में स्थान

नई दिल्ली: 2020 भले ही अच्छा न हो लेकिन 2019 के लिहाज से देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था निवेशकों को बेहद पसंद आ रही थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 51 अरब डॉलर के विदेशी निवेश के साथ भारत ( FDI IN INDIA ) को निवेश के लिहाज से दुनिया का 9वां सबसे पसंदीदा देश माना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ( UNITED NATIONS ) की व्यापार इकाई संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ( United Nations Conference on Trade and Development यानि UNCTAD REPORT) द्वारा सोमवार को जारी की गई रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में आगे भी कोविड-19 ( COVID-19 ) के बावजूद भारत द्वारा निवेश ( INVESTMENT ) को आकर्षित करने में सक्षम बताया गया है।

एशिया के टॉप 5 देशों में भारत

सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले टॉप 5 एशियाई देशों में भारत का नाम शामिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ( FOREIGN DIRECT INVESTMENT ) में 40 फीसदी की गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। अगर ऐसा होता है तो आंकड़ों के हिसाब से 2005 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब भारत में FDI घटेगा । इससे पहले 2018 में भारत में 42 अरब डॉलर का निवेश आया था और उस साल भारत को 12वां स्थान मिला था।

कोरोना वायरस महामारी ( CORONAVIRUS PANDEMIC ) के चलते एशिया के विकासशील देशों ( DEVELOPING COUNTRIES ) में एफडीआई ( FOREIGN DIRECT INVESTMENT ) प्रवाह 2020 में 45 प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया गया है। साउथ एशियाई देशों ( SOUTH ASIAN COUNTRIES ) में भी एफडीआई में 2020 के दौरान गिरावट आने का अनुमान है।

यहां ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस साल भारत सरकार विेदेशी निवेस खासतौर पर चायना से आने वाले निवेश को लेकर काफी सख्त रूख अपना रहा है । ऐसे में देखना होगा कि भारत के आर्थिक हालात पर इसका क्या असर पडे़गा।