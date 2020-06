रेलवे ने किया प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का ऐलान, जानें कब तक होगी शुरूआत

नई दिल्ली: कोरोनावायरस ( coronavirus ) की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ( corona lockdown ) में हजारों लाखों प्रवासी मजदूर रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। अपने घरों से दूर शहरों में कमाने के लिए गए यह मजदूर अब अपने घरों को वापस आ चुके हैं । एक आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब तक 32 लाख प्रवासी मजदूरों ( Migrant Labour ) की वापसी हो चुकी है लेकिन प्रदेश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की है।

प्रदेश की योगी सरकार ( YOGI Govt. ) ने सरकार के लोगों को इन मजदूरों के लिए रोजगार ( employment for migrant labour ) की व्यवस्था करने का आदेश दिया है और अधिकारी लोग इसके लिए काम भी कर रहे हैं एक और मनरेगा में लोगों को दे हारी मजदूरी पर काम दिया जा रहा है तो वही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( CM Yogi Adityanath ) अपने हाथों से लगभग 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को रोजगार के ऑफर लेटर दे रहे हैं। इसी बारे में खबर मिल रही है कि विभिन्न शहरों से आए हुए प्रवासी मजदूर रेलवे के लिए भी काम कर सकते हैं । रेलवे बोर्ड ने प्रवासी मजदूरों से काम ( MIGRANT LABOUR WILL WORK WITH RAILWAY ) कराने का ऐलान किया है । उत्तर मध्य रेलवे की लंबित परियोजनाओं में प्रवासी मजदूरों को काम देने की कवायद शुरू हो चुकी है।

उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने रेलवे परियोजनाओं और इससे जुड़ी अन्य योजनाओं में प्रवासी मजदूरों के काम करने की संभावनाओं का पता लगाने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे में मनरेगा और निजी ठेकेदारों के साथ में इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सकता है । प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए रेलवे की परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है।जिससे कि इन बेरोजगार मजदूरों को समय रहते काम दिया जा सके। रेलवे के अधिकारियों को स्थानीय प्रशासन और ग्रामपंचायत से संपर्क में रहने को कहा गया है।