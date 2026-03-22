Airlines Crisis: जंग की आग से एयरलाइंस का 53 बिलियन डॉलर स्वाहा, COVID के बाद लगा सबसे बड़ा झटका

एयरलाइन इंडस्ट्री पिछले दो दशकों में तीन बड़े झटके झेल चुकी है। पहला 2001 में 9/11 के हमलों के बाद ट्रांसअटलांटिक डिमांड धराशायी हो गई थी। दूसरा 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जेट फ्यूल की कीमतें तेजी से उछली थीं। तीसरा और सबसे बड़ा 2020 में COVID ने पूरी दुनिया का आसमान बंद कर दिया था। IATA के प्रमुख विली वॉल्श के मुताबिक मौजूदा संकट अभी COVID जितना गहरा नहीं है, लेकिन 9/11 के बाद आई मंदी की याद दिला रहा है। केंटन जार्विस ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में भी फ्यूल काफी उछला था, लेकिन इस बार वह और ज्यादा महंगा हुआ है। जो इंडस्ट्री COVID की तबाही से अभी-अभी उबरकर मुनाफे की राह पर लौटी थी, उसे एक बार फिर उसी दलदल में धकेला जा रहा है।