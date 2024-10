Muhurat Trading 2024 : इन 5 शेयरों में निवेश कर पाएं जबरदस्त मुनाफ़ा

क्या होता है मुहूर्त ट्रेडिंग, क्यों है यह खास? What is Muhurat Trading, why is it special? मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading 2024) भारत में व्यापारियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक आम रस्म है। यह एक घंटे का समय होता है जिसे दिवाली के दिन शेयरों में निवेश के लिए शुभ माना जाता है। स्टॉक एक्सचेंज हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading) का समय निर्धारित करता है। मुहूर्त ट्रेंडिंग में ज़्यादातर लोग धन की देवी लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में शेयर खरीदना पसंद करते हैं।

एक्सचेंज ने इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading 2024) शुक्रवार, 1 नवंबर, शुक्रवार को शाम 6.15 बजे से 7.15 बजे तक आयोजित किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन देशभर में दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली 2023 के बाद से भारतीय इक्विटी बाजारों ने निवेशकों को मजबूत रिटर्न दिया है। जहां 12 नवंबर, 2023 के बाद से बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स 25% बढ़ गया, वहीं इसी अवधि के दौरान बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक क्रमशः 47% और 45% बढ़ गए।

Muhurat Trading 2024 : ये 5 स्टॉक हो सकते हैं असरदार बाजार पर नजर रखने वालों का मानना है कि मजबूत घरेलू प्रवाह ने मुख्य रूप से बाजार धारणा को समर्थन दिया। दिवाली 2024 के लिए, चोल सिक्योरिटीज ने संवत 2081-2082 के लिए अपनी शीर्ष 5 स्टॉक सिफारिशों का अनावरण किया है, जो निवेशकों को उत्सव की भावना और बाजार की गति का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है।

Hindustan Aeronautical (एचएएल): कंपनी भारत में स्थित एक अग्रणी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। 1940 में स्थापित, एचएएल ने देश की एयरोस्पेस क्षमताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 1,20,000 करोड़ रुपये की है, जहां वित्त वर्ष 2025 में अब तक लगभग 26,000 करोड़ रुपये जीते जा चुके हैं। 4x का एक मजबूत बुक-टू-बिल अनुपात, जो अगले 1.5 से 3 वर्षों में 2,00,000 करोड़ रुपये के अपेक्षित अतिरिक्त ऑर्डर पर बढ़ने की संभावना है। मेक इन इंडिया ऑर्डर बुक का एक प्रमुख चालक है। घटकों के अधिक स्वदेशीकरण और पिछड़े एकीकरण के साथ हाल ही में लागत युक्तिकरण उच्च परिचालन मार्जिन प्राप्त करने में सहायता करना जारी रखेगा।

Ircon International (IRCON): रेल मंत्रालय के तहत 1976 में इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के रूप में स्थापित कंपनी, भारत में एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) है जो व्यापक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी 30 सितंबर, 2024 तक 26,784 करोड़ रुपये के मजबूत ऑर्डर बुक स्टैंड पर है, जिसका बुक-टू-बिल अनुपात 2.24x है। 17% के आरओई, 0.44x के ऋण-से-इक्विटी के साथ इसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है और पिछले 5 वर्षों में 16% की सीएजीआर पर चक्रवृद्धि लाभ हुआ है। सरकार द्वारा रेलवे पर बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढ़ोतरी कंपनी के लिए अच्छा संकेत है। वे एक निजी संयुक्त उद्यम भागीदार के साथ सीपीएसयू योजना चरण-II के तहत 500 मेगावाट का ग्रिड-कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा, यह जलविद्युत जैसी अन्य नवीकरणीय परियोजनाओं में भाग लेने की योजना बना रहा है। 11 अक्टूबर 2024 को शेयर 226.20 रुपये पर बंद हुआ।

Bank of India : बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में मजबूत व्यावसायिक प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है और अपनी व्यापक शाखा और एटीएम नेटवर्क के कारण कुल कारोबार में साल-दर-साल 12% की वृद्धि हासिल की है। Q1FY25 में, क्रेडिट जमा अनुपात में सालाना आधार पर 412 आधार अंकों का उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो कि Q1 FY24 में 74.41% की तुलना में 78.53% तक पहुंच गया, जो उधार देने के लिए जमा के बढ़े हुए उपयोग का संकेत देता है। रैम (खुदरा, कृषि, एमएसएमई) ऋण पुस्तिका में Q1FY25 में 18.8% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई, जिसमें खुदरा अग्रिम 20% सालाना, कृषि ऋण में 22.2% की वृद्धि और एमएसएमई अग्रिम में 16.1% की वृद्धि हुई। यह विविधीकरण, जिसमें कुल घरेलू अग्रिमों का 56% शामिल है, बैंक को भारत की बढ़ती ऋण मांग का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में रखता है। वित्त वर्ष 2015 में 13% से 14% की ऋण वृद्धि और 11% से 12% की जमा वृद्धि के लिए प्रबंधन का मार्गदर्शन Q1 FY25 में देखे गए मजबूत प्रदर्शन और Q2 FY25 के लिए अपेक्षित के अनुरूप है। 11 अक्टूबर को ऋणदाता के शेयर 105.50 रुपये पर बंद हुए।

Life insurance corporation: LIC भारतीय जीवन बीमा बाजार में एक मजबूत स्थिति रखती है, Q1 FY25 तक प्रीमियम में 64.02% और पॉलिसियों में 66.54% की बाजार हिस्सेदारी के साथ, यह सकल लिखित प्रीमियम द्वारा भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन गई है ( जीडब्ल्यूपी)। एक ब्रांड के रूप में एलआईसी को 14वें सबसे मजबूत वैश्विक बीमा ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 24 में 26.85 करोड़ व्यक्तिगत पॉलिसी और समूह बीमा के तहत 8.5 करोड़ लोगों के लिए कवरेज है। FY24 के लिए, सॉल्वेंसी अनुपात में सालाना 11 बीपीएस की वृद्धि हुई है क्योंकि यह वित्त वर्ष 23 में 1.87 की तुलना में 1.98 हो गया है। LIC नेक्स्टजेन डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए इंफोसिस के साथ सहयोग करके DIVE नामक डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम में सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है।

डिजिटलीकरण के प्रति बढ़ती जागरूकता और जीवन बीमा उत्पादों की मांग के कारण एलआईसी इस प्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। 11 अक्टूबर को एलआईसी के शेयर 949 रुपये के आसपास मँडरा रहे थे।