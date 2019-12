देश में 180 रुपए हुए प्याज के दाम, सरकार कंट्रोल करने में पूरी नाकाम

नई दिल्ली। देश में प्याज के दाम ( Onion Price ) 180 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि यह कीमत देश के दक्षिण हिस्से के तमिलनाडु ( Tamilnadu ) राज्य की है। जहां पर अच्छे क्वालिटी की प्याज की कीमत 180 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर खराब क्वालिटी की प्याज की कीमत भी 120 रुपए प्रति किलो से ज्यादा पहुंच गई है। एक दिन पहले ही सरकार की ओर 15 हजार टन प्याज आयात ( onion import ) के नए टेंडर जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि अगले डेढ़ महीने में प्याज की 21 हजार टन की खेप देश में आ जाएगी। उसके बाद भी प्याज के दाम कंट्रोल हो पाएंगे। आपको बता दें कि बीते दो महीने से देश में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। जिसे कंट्रोल करने में देश की सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुकी हैं।

Tamil Nadu: Onions being sold for Rs 120-180 in Madurai. Shanmuga Priyan, an onion trader says,"Onion prices have shot up. Customers who were buying 5kgs are now only buying 2kgs.We are selling good quality onions for Rs180/kg. Lower quality onion is priced between Rs 120-130/kg" pic.twitter.com/P7wemdMxaF