25 महीने के न्यूनतम स्तर पर थोक महंगाई दर, जुलाई माह में 1.08 फीसदी रही

नई दिल्ली। खाद्य पदार्थों के साथ प्रमुख परिवहन ईंधनों की कम कीमतों से जुलाई में भारत की थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में कमी आई है। मुद्रास्फीति की दर जहां जून महीने में 2.02 फीसदी थी, वहीं यह जुलाई महीने में घटकर 1.08 फीसदी पर आ गई है। जून माह में थोक महंगाई दर 2.02 फीसदी रही थी। इसके साथ ही अब जुलाई माह में थोक महंगाई दर 25 माह के न्यूनतम स्तर पर फिसल गया है।

The annual rate of inflation, based on monthly Wholesale Price Index (WPI), stood at 1.08% (provisional) for the month of July, 2019 (over July ,2018) as compared to 2.02% (provisional) for the previous month and 5.27% during the corresponding month of the previous year. pic.twitter.com/dKbHiKRwoc