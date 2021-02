बच्ची का इलाज कराने आई महिला के साथ अस्पताल स्टाफ ने किया सामूहिक दुष्कर्म

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

मेरठ ( crime against women in up ) मेरठ के एक बड़े अस्पताल के स्टाफ द्वारा एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए अस्पताल गई थी। उसके बीमार बच्चे को नर्सरी में भर्ती कर लिया गया। इसके बाद रात में महिला से नर्सरी इंचार्ज और उसके दो साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

शुक्रवार को पीड़िता एसएसपी कार्यालय पहुंची और वहां पर शिकायत सुन रहे एसपी क्राइम रामअर्ज को पूरी बात बताई। इसके बाद एसपी क्राइम (up crime ) ने सीओ और एसओ को मौके पर ही तलब कर लिया। एसपी क्राइम ने दोनों को मामले की पूरी जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद से आरोपी नर्सरी इंचार्ज और उसके दोनों साथी फरार हैं। वहीं इस मामले में अस्पताल चिकित्सक कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

मोदीनगर निवासी पीड़िता ने बताया कि उसकी चार साल की बेटी को हर्निया हो गया है। 31 जनवरी को वह गढ़ रोड स्थित एक हॉस्पिटल अपनी बेटी को लेकर आई थी जहां पर उसकी मुलाकात नर्सरी इंचार्ज से हुई। आरोप है कि नर्सरी इंचार्ज ने अपनी गाड़ी में बैठाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जब उसे होश आया तो वह एक घर में थी। मौके पर आरोपित समस्त उसके दो और साथ ही थे। आरोप है तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसने चौकी पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है उसे धमकी दी जा रही थी।