High Alert on Juma Namaz in Meerut and West Up मेरठ सहित पूरे पश्चिमी उप्र को आज जुमा नमाज पर हाईअलर्ट घोषित किया गया है। इसको लेकर पूरे जिले को हाईअलर्ट जोन,सेक्टर में बांटा गया है। देर रात से ही संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ड्रोन से संवेदनशील इलाके की निगरानी की जा रही है। गुरुवार की रात पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे और फुटमार्च किया। मेरठ सहित गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं।

मेरठ Published: June 10, 2022 08:01:16 am

High Alert on Juma Namaz in Meerut and West Up पैगम्बर पर विवादित बयानों को लेकर आज होने वाली जुमे की नमाज पर पश्चिमी उप्र के जिलों में हाईअलर्ट घोषित किया गया है। सोशल मीडिया पर भारत बंद की सूचना देने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जनपद को जोन,सेक्टर व्यवस्था में बांटकर संवेदनशील स्थानों पर रात से ही पीएसी और आरएएफ लगाई गई है। पश्चिमी उप्र के जिलों में अतिसंवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी जारी है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि आज शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर जनपद में हाईअलर्ट घोषित है। इंटरनेट मीडिया पर भारत बंद की अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा।

High Alert on Juma Namaz : जुमा नमाज पर पश्चिमी उप्र को हाईअलर्ट जोन, सेक्टर में बांटा, मेरठ में ड्रोन से निगरानी

इसी के साथ गत गुरुवार को लाउडस्पीकर से महानगर में एलान कराया गया है कि भारत बंद की अफवाह पर ध्यान नहीं दें। बाजार प्रतिदिन की तरह अपने समय पर खुलेंगे और बंद होंगे। जो भी बाजार बंद करने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरठ को आज सात जोन,15 सेक्टर और 44 सब सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी एएसपी तथा सेक्टर की जिम्मेदारी सीओ को दी है। सब सेक्टर की जिम्मेदारी थाना प्रभारियों के जिम्मे है। जोन और सेक्टर पर पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी संवेदनशील स्थानों पर तीन कंपनी आरएएफ और पीएसी की तैनाती की गई है। यह भी पढ़े : Azadi Ka Amrit Mahotsav : आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिले में बांटे गए 141 करोड रूपये के लोन आज एसएसपी और डीएम के अलावा एसपी सिटी और एसपी देहात पुलिस बल के साथ भ्रमण पर रहेंगे। एडीजी और आइजी नमाज अदा करने तक मूवमेंट पर नजर रखेंगे। मेरठ में सात जोन,15 सेक्टर,44 सब सेक्टर पर तीन कंपनी आरएएफ और पीएसी की तैनाती के अलावा नौ सीओ, चार एएसपी,40 इंस्पेक्टर,126 दारोगा,500 सिपाही, 250 महिला पुलिस तैनात रहेंगे। इसके अलावा चार स्थानों पर रिजर्व पुलिस बल रहेगा। अतिसंवेदनशील इलाकों और सोतीगंज में ड्रोन से छतों की निगरानी की जा रही है। जिससे मकानों की छतों पर पत्थर न रखे गए हो। बता दें कि मेरठ में सीएए की हिंसा के दौरान छतों से पुलिस बल पर पथराव किया गया था। पुलिस की चार टीम ड्रोन उड़ाकर निगरानी कर रही हैं। वहीं साइबर और सर्विलांस टीम को इंटरनेट मीडियो की निगरानी करने के लिए लगाया है। इंटरनेट मीडिया पर भारत बंद अफवाह फैलाने वाले और सांप्रदायिक टिप्पणी करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। आज एसएसपी और डीएम के अलावा एसपी सिटी और एसपी देहात पुलिस बल के साथ भ्रमण पर रहेंगे। एडीजी और आइजी नमाज अदा करने तक मूवमेंट पर नजर रखेंगे। मेरठ में सात जोन,15 सेक्टर,44 सब सेक्टर पर तीन कंपनी आरएएफ और पीएसी की तैनाती के अलावा नौ सीओ, चार एएसपी,40 इंस्पेक्टर,126 दारोगा,500 सिपाही, 250 महिला पुलिस तैनात रहेंगे। इसके अलावा चार स्थानों पर रिजर्व पुलिस बल रहेगा। अतिसंवेदनशील इलाकों और सोतीगंज में ड्रोन से छतों की निगरानी की जा रही है। जिससे मकानों की छतों पर पत्थर न रखे गए हो। बता दें कि मेरठ में सीएए की हिंसा के दौरान छतों से पुलिस बल पर पथराव किया गया था। पुलिस की चार टीम ड्रोन उड़ाकर निगरानी कर रही हैं। वहीं साइबर और सर्विलांस टीम को इंटरनेट मीडियो की निगरानी करने के लिए लगाया है। इंटरनेट मीडिया पर भारत बंद अफवाह फैलाने वाले और सांप्रदायिक टिप्पणी करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। पढ़ना जारी रखे

