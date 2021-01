24 घंटे में कोरोना से 152 की मौत, 14,256 नए मामले आए सामने

नई दिल्ली। देशभर में जारी टीकाकरण अभियान के बावजूद कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोनो के 14,256 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 152 लोगों ने दम तोड़ दिया।

India reports 14,256 new #COVID19 cases, 17,130 discharges, and 152 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,06,39,684

Active cases: 1,85,662

Total discharges: 10,300,838

Death toll: 1,53,184

Total vaccinated: 13,90,592