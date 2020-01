दिल्ली में हल्की बारिश के बाद गिरा तापमान, कोहरे की वजह से 17 ट्रेनें चल रहीं लेट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( National Capital Delhi ) में हुई हल्की बारिश ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली ( Delhi ) और उससे सटे इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं।

मंगलवार को भी दिन भर कोहरा रहा और आंशिक रूप से बादल छाए रहे। वहीं, आज यानी बुधवार को कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित रहा।

आलम यह है कि दिल्ली आने वाली 17 ट्रेनें ( Trains late ) आज भी देरी से चल रही है। ये ट्रेनें 1.30 घंटे से लेकर पांच घंटे तक लेट बताई गई हैं।

Delhi: Major pollutants PM 2.5 at 205 & PM 10 at 185, in 'Poor and 'Moderate' categories respectively, in Lodhi Road area, according to the Air Quality Index (AQI) data. pic.twitter.com/tWYQe2aKdI

रेलवे के अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मऊ-आनन्द विहार एक्सप्रेस सबसे ज्यादा विलंब से दिल्ली आ रही है।

यह ट्रेन पांच घंटे की देरी से दिल्ली पहुंच रही है। इसके अलावा गाजीपुर-आनन्द विहार एक्सप्रेस 2.15 घंटे, कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस 4.15 घंटे, मालदा-नई दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस चार घंटे, पुरी-नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 2.45 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंच रही हैं।

♦ Today, Cold Day to Severe Cold Day conditions observed in many pockets over Bihar and in some pockets over West Rajasthan.

♦ Today’s Maximum Temperatures and their departures from normal based on 1730 IST for major stations of Bihar & West Rajasthan are in the table: pic.twitter.com/6hXm685Ddb