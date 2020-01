माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला का CAA पर बयान, भारत में जो हो रहा..दुखद

नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा है कि भारत में यह सब जो हो रहा है, वह बुरा है। सोमवार को मैनहट्टन में संपादकों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह किसी अप्रवासी या शरणार्थी को भारत में आकर कोई स्टार्टअप खोलते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह दुखद है..यह बुरा है..मैं भारत आने वाले एक बांग्लादेशी शरणार्थी को भारत में अगला यूनिकॉर्न बनाने या इंफोसिस का अगला सीईओ बनते देखना चाहूंगा।"

Hope every single immigrant in India may equally benefit society and economy: Microsoft CEO on CAA



Read @ANI story | https://t.co/0AT06NPHI0 pic.twitter.com/uRhsvM6udD