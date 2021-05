Covid-19 वैक्सीनेशन से पहले और बाद में मत करें ये 6 काम

नई दिल्ली। कोविड -19 के खिलाफ देश भर में चल रहे टीकाकरण अभियान में कई नए बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण से पहले और बाद में क्या करना और नहीं करना है, इस संबंध में अब दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि ऑनलाइन टीके का अप्वाइंटमेंट बुक करने वाले लोग किसी गफलत में ना रहें।

फिलहाल भारत का टीकाकरण अभियान तीसरे चरण में है, जहां 18 से 44 वर्ष की आयु के लोग भी वैक्सीन हासिल करने के पात्र हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण को प्राथमिकता दें क्योंकि कोविड-19 की नई लहर में भी वृद्ध लोगों के लिए खतरा अधिक है।

किसे टाल देना चाहिए कोरोना टीकाकरण?

नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, जो लोग अभी-अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरे हैं, उन्हें अपने टीकाकरण के लिए तीन महीने तक इंतजार करना चाहिए। वैसे पहले चार सप्ताह का अंतर अनिवार्य था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।

इसी तरह तीन महीने की प्रतीक्षा अवधि की सलाह उन लोगों के लिए भी दी गई है जिनका प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हुआ है और उनके लिए भी जो वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करने के बाद संक्रमित हो गए हैं।

वहीं, जिन लोगों को किसी अन्य बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, उन्हें भी टीकाकरण के लिए चार से आठ सप्ताह तक इंतजार करना चाहिए।

कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए नए नियम

अब कोविशील्ड की दूसरी खुराक पहली खुराक के 12 से 16 सप्ताह के बाद ली जा सकती है। कोविन पोर्टल को इसके लिए री-कॉन्फ़िगर किया गया है, लेकिन जिन लोगों ने पहले ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली है, वे चाहें तो निर्धारित तिथि पर अपनी दूसरी खुराक ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर वे चाहें तो 84 दिनों के अंतराल की नई गाइडलाइन को पूरा करने के लिए आगे की दूसरी तारीख भी ले सकते हैं।

