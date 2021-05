क्या है बिहार सरकार का HIT Covid App, जिससे खुश होकर पीएम मोदी ने मांगी पूरी जानकारी

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के दौरान घरों में रह रहे मरीजों की देखभाल के लिए बिहार सरकार द्वारा डेवलप किए गए एक ऐप ने खासी प्रसिद्धि बंटोरी है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रभावित हुए हैं। इस इन्नोवेटिव होम आइसोलेशन ट्रैकिंग (HIT) ऐप के बारे में जानकारी होने पर पीएम मोदी ने इसकी पूरी जानकारी मांगी है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसका इस्तेमाल देशभर में किया जा सकता है।

पीएम मोदी ने बिहार सरकार के इस हिट ऐप की विशेष प्रशंसा की है। मंगलवार को नौ राज्यों के कई जिलों के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी को पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने इस ऐप के संबंध में जानकारी दी।

इसके बाद पीएम मोदी ने देश भर में इस ऐप के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

Interacting with District Officials on the COVID-19 situation. https://t.co/Yy4w15sZYB