तेजी से बढ़ेगा कोरोना वैक्सीनेशन, सिंगल डोज वैक्सीन का उत्पादन होगा शुरू

नई दिल्ली। रूस की कोविड-19 वैक्सीन Sputnik V के नए सिंगल शॉट वर्जन Sputnik Light के डेवलपर्स ने गुरुवार को कहा कि भारत उन देशों में शामिल होगा जहां आने वाले महीनों में इसका उत्पादन किया जाएगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और गैमलेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और वैक्सीन के डेवलपर्स रसियन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट फंड (आरडीआईएफ) ने बुधवार को घोषणा की थी कि Sputnik Light को रूस में इस्तेमाल के लिए अनुमति मिल गई है।

वैक्सीन के डेवलपर्स ने एक बयान में कहा कि 28 दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच रूस के सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वैक्सीन दिए जाने के 28 दिनों बाद एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, Sputnik Light ने 79.4 फीसदी प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया। गैमलेया केंद्र ने प्रयोगशाला परीक्षणों के दौरान यह भी बताया कि Sputnik Light कोरोना वायरस के सभी नए स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी साबित हुई थी।

Sputnik Light की सुरक्षा और इम्यूनोजेनेसिटी स्टडी के चरण I और II ने प्रदर्शित किया था कि यह टीकाकरण के बाद 28वें दिन 96.9 फीसदी व्यक्तियों में एंटीजेन स्पेशिफिक IgG एंटीबॉडी के विकास को प्रभावित कर सकती है, और यह टीकाकरण के बाद 28वें दिन 91.67 फीसदी व्यक्तियों में एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने वाले वायरस के विकास को प्रभावित करती है।

The Russian Ministry of Health @MINZDRAV_RF, the Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology and #RDIF announce that Sputnik Light, a single dose COVID-19 vaccine, has received authorization for use in #Russia. pic.twitter.com/R0mSMlUAT2