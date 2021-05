18+ हैं और COVID-19 Vaccine के स्लॉट पाने में हो रही दिक्कत, मदद करेंगी ये वेबसाइट्स

नई दिल्ली। भले भारत में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों में गिरावट देखी गई है, लेकिन अभी भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। देश में रोजाना कोरोना वायरस के कम से कम तीन लाख मामलों का सामने आना जारी है और सभी चिकित्सा विशेषज्ञ लोगों से हमेशा मास्क पहनने की ही सिफारिश कर रहे हैं। इसी तरह भारत सरकार अपने कोरोना टीकाकरण को 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए लागू कर महामारी से निपटने के अपने प्रयासों को तेज कर रही है।

हालांकि अफसोस की बात यह है कि देश में (और विशेष रूप से बड़े शहरों जैसे मुंबई और दिल्ली में) टीके की कमी सहित कई कारणों के चलते वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन सौभाग्य से आईटी दिग्गज और स्वतंत्र शोधकर्ता अब ऐसे समाधान लेकर आ रहे हैं जो अनिवार्य रूप से भारतीयों को जल्द से जल्द टीका प्राप्त करने की उनकी उपलब्धता का पता लगाएंगे। यहां कुछ ऑनलाइन टूल दिए गए हैं जिनकी मदद से आप वैक्सीन के स्लॉट की उपलब्धता के साथ COVID-19 वैक्सीन सेंटर खोजने में मदद ले सकते हैं।

CoWIN: सबसे पहले तो बता दें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूजर्स कौन सा ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि COVID-19 वैक्सीन स्लॉट ऑनलाइन बुक करने के लिए एकमात्र प्लेटफ़ॉर्म CoWIN वेबसाइट और एंड्रॉइड ऐप ur है। यह Android और iOS के लिए Aarogya Setu ऐप के माध्यम से भी मौजूद है। कोविन प्लेटफॉर्म स्लॉट की उपलब्धता की तलाश का सबसे पारंपरिक तरीका प्रदान करता है, यानी अलग-अलग पिन कोड दर्ज करके।

WhatsApp MyGov कोरोना हेल्पडेस्क: WhatsApp MyGov कोरोना हेल्पडेस्क चैटबॉट के जरिये WhatsApp नागरिकों को अपने आसपास उपलब्धता के साथ COVID-19 वैक्सीन केंद्र खोजने में भी मदद कर सकता है। इसे मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। इसमें एक वैक्सीन सेंटर (और उपलब्धता) खोजने की प्रक्रिया सरल है, और यूजर्स को अपने एंड्रॉइड या आईओएस स्मार्टफोन पर 9013151515 नंबर को सेव करना होता है।

यूजर्स व्हाट्सएप डेस्कटॉप या वेब के माध्यम से चैटबॉट का उपयोग लिंक wa.me/919013151515 पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। MyGov कोरोना हेल्पडेस्क चैटबॉट लॉन्च होने के बाद व्हाट्सएप यूजर्स को 'हाय' या 'हैलो' भेजना होगा। पल भर में एक स्वचालित प्रतिक्रिया यूजर्स को अपने COVID से संबंधित जानकारी के लिए एक विकल्प का चयन करने के लिए कहेगी- इस मामले में अपने स्थान के निकटतम वैक्सीन केंद्र का पता लगाने के लिए। विशेष रूप से यूजर्स हिंदी टेक्स्ट भेजकर भी चैटबॉट के साथ चैट कर सकते हैं।

