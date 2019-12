संसद परिसद के अंदर जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था शख्स, सुरक्षाबलों ने पकड़ा

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र चलर रहा है। संसद में आज बेहद महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा जारी है। इस बीच संसद से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम को संसद परिसर के अंदर एक शख्स जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था।

यह भी पढ़ें-कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने मोदी सरकार को बताया अल्‍पसंख्‍यक विरोधी, धार्मिक भेदभाव नहीं करेंगे बर्दाश्‍त

A man trying to enter parliament building has been caught by Security personnel and has been handed over to Delhi police . More details awaited.