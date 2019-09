'चंद्रयान 2' पर अदनान सामी ने उड़ाई पाकिस्तान की खिल्ली, ट्वीट किया वीडियो

नई दिल्ली। इसरो से चंद्रयान-2 के संपर्क टूटने के बाद पाकिस्तान में जहां खुशियां मनाईं गई थीं, अब वहां सन्नाटा पसरा है।

वजह इसरो द्वारा चंद्रयान-2 लैंडर विक्रम की खोज कर लेना है।

ऐसे में इस मुद्दे को लेकर फिल्मी दुनिया के मशहूर गायक अदनान सामी ने भी ट्वीट कर पाकिस्तानी ट्रॉलर्स की खिल्ली उड़ाई है।

