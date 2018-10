जम्मू-कश्मीर: बारामूला के बाद अनंतनाग में मारे गए चार आतंकी, पूरे दिन में 6 हुए ढेर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। जानकारी के मुताबिक, भारतीय जांबाजों ने चार आतंकियों को इस एनकाउंटर के दौरान मार गिराया है। सुरक्षाबलों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। आपको बता दें कि ये एनकाउंटर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के अरवानी गांव में चल रहा था।

सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों पर आतंकियों ने की फायरिंग

जम्मू-कश्मीर पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। आतंकवादियों ने जैसे ही खुद को घिरता देखा तो जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना ने भी फायरिंग की। अब खबर आ रही है कि चार आतंकियो को सेना ने मार गिराया है।

बारामूला में भी मारे गए 2 आतंकी

वहीं दूसरी तरफ सुरक्षाबलों को बारामूला इलाके में भी बड़ी कामयाबी मिली। यहां भी एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। ये एनकाउंटर बारामूला के किरी इलाके में चल रहा था, जो कि शाम तक खत्म हो गया। गुरुवार दोपहर को ये खबर आई थी कि किरी इलाके में सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर लिया है। इसके बाद से ही इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेश चलाया गया। जम्मू-कश्मीर पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने किरी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। हालांकि पहले ये जानकारी आई थी कि सेना ने 2 से 3 आतंकियों को इलाके में घेर लिया है। करीब 5 से 6 घंटे चले इस एनकाउंटर में आखिरकार भारतीय जवानों को कामयाबी मिली और 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया।

बुधवार को भी श्रीनगर के नौगाम में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया था।

Jammu & Kashmir: Four terrorists were neutralised in an encounter by security forces in Bijbehara's Arwani in district Anantnag , today. Incriminating materials including arms & ammunition were recovered from the site of encounter. pic.twitter.com/neZczrnu6T