अगस्ता वेस्टलैंड मामला: ED बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता के खिलाफ दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, कल दोबारा सुनवाई

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बुधवार को दिल्ली की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। रोज एवेन्यू कोर्ट में डील के कथित बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। बता दें कि इस VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले में अदालत ने सुशेन मोहन गुप्ता की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ाई थी।

agusta Westland Money laundering case: Enforcement Directorate has filed a supplementary chargesheet against alleged middleman Sushen Mohan Gupta in a special court of Rouse Avenue. #Delhi