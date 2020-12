AIIMS डायरेक्टर डॉ. गुलेरिया ने सुनवाई खुशखबरी, भारत में जानें कब से मिलेगी Corona Vaccine

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Union Ministry of Health and Family Welfare ) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) के अब तक 95,34,964 मरीज पाए गए हैं। डॉक्टर्स इसको कोरोना की दूसरी लहर बता रहे हैं। वहीं, इस बीच कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine ) को लेकर राहतभरी खबर आई है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ( Delhi AIIMS Director Dr. Randeep Guleria ) ने उम्मीद जताई है कि इस महीने के अंत तक या फिर जनवरी की शुरुआत में हमें कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन टीकाकरण ( Emergency vaccination ) की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमें वैक्सीन वितरण को लेकर कुछ खास व सख्त कदम उठाने होंगे। ताकि वैक्सीन की पहुंच सभी लोगों तक बन सके।

Corona Update: UK ने फाइजर की वैक्सीन को दी मंजूरी, जानें कब, कैसे और किसे मिलेगी Vaccine?

सावधानी बरत कर ही कोरोना महामारी से बचाव

इसके साथ ही डॉ. गुलेरिया ने कहा कि अगर हम कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई सरकारी गाइडलाइंस और नियमों को पालन करे तो मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिल सकती है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आने वाले तीन महीनों को काफी महत्वपूर्ण और चुनौतीभरा बताया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान अब सारे नियमों का पालन कर और सावधानी बरत कर ही कोरोना महामारी से बचाव कर सकते हैं। उन्होंने यह भी भारत में विकसित किए जा रहे कोरोना वैक्सीन अंतिम चरण के ट्रायल में हैं। डॉक्टर गुलेरिया यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कोरोना वैक्सीन से जुड़े डेटा के अनुसार टीके बिल्कुल सुरक्षित हैं।

Coronavirus को लेकर लोगों में मिथक और भ्रांतियां, जानें क्या कहता है विज्ञान?

कुल मामलों की संख्या 95,34,964 पहुंच गई

उन्होंने कहा कि वैक्सीन की सुरक्षा और असर पर सबसे ज्यादा फोकस है, यही वजह है कि 70,000-80,000 स्वयंसेवकों पर वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 35,551 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 95,34,964 पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। इसी दौरान कोविड-19 से 526 और लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1,38,648 हो गया। देश में फिलहाल कोविड-19 के 4,22,943 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 89,73,373 मरीज इससे उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 40,726 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। भारत में रिकवरी रेट 94.11 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.45 फीसदी है।